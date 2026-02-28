Qualcuno ha frantumato il lunotto posteriore e provocato altri danni all’auto di un sessantacinquenne, di Agrigento, pensionato. Tutto quanto si è verificato, ieri notte, nel quartiere del campo sportivo Esseneto. Si tratterebbe di un gesto mirato, anche se in mancanza di certezze resta in piedi l’ipotesi del raid vandalico.

I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia cittadina hanno avviato le indagini per provare a risalire al motivo e al responsabile o ai responsabili dell’inquietante azione delinquenziale. E la Procura, subìto informata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento.

