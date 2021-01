Monsignor Montenegro da sei anni cardinale

L’annuncio fu dato durante l’Angelus da Papa Francesco.

Sei anni con la berretta cardinalizia per monsignor Montenegro. Era il 5 gennaio del 2015 quando Papa Francesco, dopo aver recitato il tradizionale Angelus, annunciava i nomi dei 15 nuovi cardinali. L’imposizione della berretta cardinalizia in una basilica di San Pietro gremita di pellegrini venuti dall’arcidiocesi di Agrigento si celebrò 14 febbraio dello stesso anno. Una gioia immensa per tutta la Chiesa agrigentina. A distanza di cinque anni gli impegni in Vaticano per l’arcivescovo di Agrigento si sono sempre infittiti. Tanto che monsignor montenegro la scorsa estate ha deciso di nominare Alessandro Damiano come suo coadiutore. “Sono stato io a parlare con il Papa. Riducendosi la mia presenza ad Agrigento, per evitare che si creino dei mesi di vuoto perchèil vescovo dovrà andar via e ne dovrà arrivare un altro e quindi la vita pastorale ne risentirà, ho chiesto di poter avere un coadiutore per poter vivere insieme questi mesi. Alla mia scadenza io andrò via e lui continuerà”. Aveva annunciato l’arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, in merito alla nomina di monsignor Alessandro Damiano quale arcivescovo coadiutore di Agrigento. “Ci fa piacere accogliere questo nostro fratello che resterà a servizio di questa Diocesi – ha aggiunto Montenegro – . Io avrò la gioia di condividere l’ultimo pezzettino del cammino insieme a lui”. Il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, è ancora positivo al Covid-19. E’ asintomatico, e le sue condizioni di salute sono buone, e non destano preoccupazione. Da ricordare che il test era risultato negativo, invece, per l’arcivescovo coadiutore, monsignor Alessandro Damiano. I due si erano sottoposti al tampone dopo la positività del segretario, don Giuseppe Calandra, riscontrata il 22 dicembre scorso. Domenico Vecchio