Assessore Vaccaro: troppi in giro senza mascherina

Più di 1500 nuovi casi in Sicilia, 36 morti in più rispetto a ieri. L’incubo della terza ondata è vicino, tutti gli sforzi vani, se molti di noi continueranno a essere superficiali, disconoscendo la pericolosità del virus. Faccio un ulteriore appello a tutti gli Agrigentini, di attenersi a quelle che sono le norme anti-covid che ormai tutti conosciamo! Troppi giovani in giro senza mascherina e assembrati, chiedo alla polizia locale e al Prefetto di rafforzare i controlli nei luoghi di ritrovo. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi, mi offro volontario per un tour in Ospedale, forse alcuni di noi, solo dinnanzi alla sofferenza e allo sconforto cambierebbero punto di vista.