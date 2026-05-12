Il 16 maggio prossimo per i proprietari di monopattini elettrici scatta l’obbligo di dotarsi di targa. Molti rischiano però di non riuscire a riceverla in tempo per via dell’alto numero di richieste. Non è chiaro se chi ha già presentato domanda, ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio, possa continuare a circolare.

Il contrassegno va richiesto sul Portale dell’automobilista o rivolgendosi ad una agenzia di pratiche auto. Tra bollo, diritti di motorizzazione e costi di produzione, il costo finale dell’operazione è di circa 35 euro per chi si attiva autonomamente e di circa 80 euro per chi ricorre a un’agenzia specializzata.

Una volta inviata la richiesta e ottenuta la conferma, la targa va ritirata in Motorizzazione e apposta sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo, rispettando orientamento, verticalità e leggibilità. Per chi circola senza, scatta una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro. Discorso a parte per l’assicurazione.

Su richiesta dell’Ania (l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), l’obbligo di assicurazione per i monopattini è stata prorogato di due mesi e scatterà il 16 luglio. Per avere validità legale, l’assicurazione del monopattino deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, escludendo le polizze famiglia.

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