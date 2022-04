Moncada: “Voglio risposte o l’esito sarà scontato”

“Da dieci anni sono sotto indagine da parte della Procura di Agrigento e sono ancora incensurato.Voglio risposte o l’esito sarà scontato”. Così l’imprenditore agrigentino Salvatore Moncada, dal tetto della foresteria, accanto al Palamoncada, ha diffuso un video su facebook, puntando il dito contro la Procura, dicendosi di essere perseguitato. “Da dieci anni indagato, ho ricevuto in continuazione violenze da parte di un Pubblico ministero”. Moncada nel pomeriggio dovrebbe sospendere la protesta, e nel corso di una conferenza stampa, alle 15,30 al Palamoncada a Porto Empedocle, incontrerà i giornalisti.

La Procura, con un comunicato a firma del procuratore facente funzioni Salvatore Vella, ha fatto ufficialmente sapere che “ferma restando la qualità di persona sottoposta ad indagini del geometra Moncada e sottolineata la circostanza che la disposta misura cautelare del sequestro preventivo di somme per oltre sei milioni di euro è stata confermata, in ultimo, anche dalla Corte di Cassazione, questo ufficio (come per qualsiasi altro indagato) rimane sempre disponibile ad ascoltare tutte le argomentazioni e tutte le ragioni che Salvatore Moncada, con l’assistenza o per il tramite dei suoi difensori, riterrà utile esporre a proprio beneficio ed interesse”.