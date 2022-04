Covid in provincia di Agrigento: altri 441 nuovi positivi. Boom di guariti oltre 600

Nessuna nuova vittima per Covid, ma accertati 441 nuovi casi positivi, a fronte di 1.797 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 82.546 (1 marzo 2020 – 8 aprile 2022). In totale i guariti sono 71.796 (solo nelle ultime 24 ore sono stati 605). Gli attuali positivi scendono a 10.846, di cui 10.796 in isolamento domiciliare, e 50 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 19 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 28 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, uno in un ospedale fuori provincia, e uno in una struttura lowcare. Complessivamente 517 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 369.579 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report dell’8 aprile 2022 sono 1.658.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report dell’8 aprile: Agrigento 11.045 (1.658 attuali contagiati, 9.339 guariti e 48 deceduti); Alessandria della Rocca 400 (46 attuali contagiati, 353 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.417 (271 attuali contagiati, 1.140 guariti e 6 deceduti); Bivona 501 (80 attuali contagiati, 420 guariti e 1 deceduto); Burgio 316 (51 attuali contagiati, 262 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 277 (31 attuali contagiati, 243 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 470 (46 attuali contagiati, 418 guariti, e 6 deceduti); Camastra 448 (46 attuali contagiati, 396 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.286 (118 attuali contagiati, 1.166 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 2.097 (189 attuali contagiati, 1.890 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.538 (1.020 attuali contagiati, 7.462 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.449 (199 attuali contagiati, 1.243 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 612 (78 attuali contagiati, 528 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 608 (68 attuali contagiati, 536 guariti e 4 deceduti); Cianciana 617 (125 attuali contagiati, 486 guariti e 6 deceduti); Comitini 188 (31 attuali contagiati, e 157 guariti); Favara 7.860 (1.201 attuali contagiati, 6.628 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.008 (112 attuali contagiati, 893 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 225 (23 attuali contagiati, 201 guariti e 1 deceduto); Licata 6.614 (912 attuali contagiati, 5.663 guariti, 39 deceduti); Lucca Sicula 245 (55 attuali contagiati, 189 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.904 (338 attuali contagiati, 1.551 guariti e 15 deceduti); Montallegro 482 ( 58 attuali contagiati, 417 guariti e 7 deceduti); Montevago 325 (56 attuali contagiati, 267 guariti e 2 deceduti); Naro 1.242 (162 attuali contagiati, 1.067 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.311 (563 attuali contagiati, 4.713 guariti e 35 deceduti); Porto Empedocle 3.437 (476 attuali contagiati, 2.944 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.520 (147 attuali contagiati, 1.368 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.477 (320 attuali contagiati, 2.139 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.370 (175 attuali contagiati, 2.181 guariti, 14 deceduti); Realmonte 946 (155 attuali contagiati, 787 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.805 (201 attuali contagiati, 3.572 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 563 (60 attuali contagiati, 476 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 475 (93 attuali contagiati, 373 guariti, e 9 deceduti); San Giovanni Gemini 1.435 (139 attuali contagiati, 1.290 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 218 (42 attuali contagiati, e 176 guariti); Santa Elisabetta 359 (75 attuali contagiati, 283 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.058 (175 attuali contagiati, 873 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 570 (57 attuali contagiati, 510 guariti e 3 deceduti); Sciacca 6.006 (1.024 attuali contagiati, 4.938 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.081 (124 attuali contagiati, 951 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 191 (36 attuali contagiati, 154 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.