La Moncada Energy Agrigento ritrova sulla sua strada la corazzata Acqua S.Bernardo, che all’andata aveva sconfitto per 96-78; al termine di una prova convincente che aveva illuso un po’ tutti su un possibile cambio di passo. La partita odierna si svolge a mezzogiorno e rappresenta la prima trasferta per il coach Marco Calvani, a poche giornate dall’inizio della fase a orologio.

Da poco più di una settimana, sulla panchina di Agrigento il neo coach, chiamato a risollevare una squadra che nelle ultime dieci giornate ha trovato il successo soltanto in due occasioni, ha speso parole di elogio per gli avversari:

“La posizione di Cantù e i risultati che sta ottenendo certificano quella che è la bontà della squadra. Viene molto pubblicizzata Trapani ma Cantù non ha nulla di meno rispetto a loro, ritengo che abbia il miglior playmaker del campionato di entrambi i gironi per costruzione di gioco e capacità realizzative, l’ultimo acquisto dimostrano la volontà della società di essere promossa”.

Cavani deve confidare su i suoi uomini chiave per tenere botta della corazzata lombarda a cominciare da l’ala grande Albano Chiarastella, autore all’andata di una prestazione da 23 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, e l’esterno Lorenzo Ambrosin, miglior realizzatore della squadra con 14.8 punti di media. Accanto a loro l’asse play-pivot americano, formato dalla combo-guard Dwayne Cohill e dal lungo Jacob Polakovich. Le loro stagioni sono state fin qui però molto diverse. Da una parte il centro sta disputando un campionato in doppia-doppia di media; dall’altra Cohill, pur sfiorando i 14 punti di media, non ha convinto a pieno a causa della discontinuità delle prestazioni offerte.

L’ex Devis Cagnardi ha presentato la partita in questi termini – “Abbiamo perso le ultime due partite in casa e ci sentiamo in debito con i nostri tifosi per questo e tornare a vincere davanti a loro è la nostra motivazione principale. In più abbiamo l’obiettivo delle FinalFour di Coppa Italia da raggiungere e quindi sono due punti che non possiamo farci scappare. Diciamo sempre che ogni partita è difficile e il fatto di aver perso in casa loro ne è una dimostrazione. Dopo il cambio di allenatore ci aspettiamo una loro reazione emotiva, unita al fatto che proporranno situazioni inedite che dovremmo essere bravi a leggere durante la partita. La nostra intenzione è quella di giocare con costanza e intensità per tutti i 40 minuti, con l’intera squadra pronta perché ognuno dei giocatori possa dare il proprio contributo”.

