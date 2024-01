A colpire sono stati soprattutto i tanti banchi vuoti in una chiesa quasi deserta. La comunità narese è stata la grande assente per l’ultimo saluto alla cinquantottenne rumena Delia Zarnescu. I funerali della donna sono stati celebrati, questo pomeriggio, nella chiesa di Sant’Erasmo, in piazza Cesare Battisti. Presenti i familiari della donna e i parenti di Maria Rus, l’altra vittima del massacro di Naro avvenuto lo scorso cinque gennaio, la figlia Marcela, il marito e i nipoti, oltre al sindaco Maria Grazia Brandara e gli esponenti di carabinieri e guardia di finanza.

Ha partecipato alle esequie anche una delegazione della comunità rumena di Canicattì. La salma della donna resterà a Naro e verrà tumulata nel cimitero cittadino. Oggi a Naro è stato lutto cittadino. Lunedì, alle ore 16, invece, nella camera ardente allestita nella Sala del Commiato Ferraro di via Rotabile Agrigento, sarà celebrata una Messa per la cinquantacinquenne Maria Rus, che era di fede ortodossa. Poi la salma verrà trasferita in Romania, per essere tumulata nella tomba di famiglia, dove riposano le spoglie di una figlioletta neonata che la donna aveva perso.