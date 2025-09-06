La Fortitudo Moncada Agrigento continua a cercare il nuovo playmaker dopo l’infortunio di Gabriele Romeo, ma la caccia resta complicata.

Di concreto, ome confermato dalla stessa società, ci sono soltanto due piste: Matteo Galassi e Adrian Chiera. Entrambe però non si concretizzeranno: i giocatori hanno preso tempo e non si arriverà all’accordo. Una frenata che lascia la Moncada in stand-by. Il direttore sportivo Mayer e coach Devis Cagnardi continuano a monitorare il mercato, pur sapendo che al momento i profili liberi e compatibili con le esigenze della Fortitudo sono pochissimi e non ci sono al momento piste calde.

Tutti gli altri nomi circolati in questi giorni – da Matteo Imbrò, che ha scelto l’A2 firmando con la Fortitudo Bologna, a Antonino Sabatino, ormai vicino a Roseto, fino all’ipotesi Ruben Zugno – non sono mai stati trattati dalla Moncada. Si tratta soltanto di suggestioni giornalistiche rilanciate dalla stampa nazionale.

Sul campo, intanto, i biancazzurri continuano a crescere. Nel Trofeo delle Miniere, disputato a Caltanissetta contro la Siaz Piazza Armerina, Agrigento si è imposta con il punteggio di 56-69. Nonostante le rotazioni ridotte a nove uomini e un avvio incerto, i ragazzi di Cagnardi hanno trovato ritmo e certezze, portando a casa un successo che dà fiducia.

Prossimo appuntamento mercoledì 10 settembre al PalaPadua di Ragusa contro la Virtus. La società, intanto, ha voluto rinnovare l’abbraccio a Romeo: “La Fortitudo Agrigento augura a Gabriele una pronta e serena guarigione”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp