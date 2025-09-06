Un ventenne è stato ferito con un colpo di bottiglia alla testa durante una rissa scoppiata tra coetanei. È accaduto a Menfi. Il giovane si è recato all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e una ferita al sopracciglio.

Ad aggredire il ragazzo sarebbe stato un coetaneo originario della Tunisia. Sulla vicenda indagano i poliziotti del Commissariato di Sciacca. Nel luglio scorso, sempre a Menfi, si era verificata una rissa con accoltellamento ai danni di un cameriere di nazionalità egiziana. Per quei fatti finirono ai domiciliari undici ragazzi.

