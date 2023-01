Moncada Agrigento ti presento la Npc Rieti

Doppio turno casalingo per la Fortitudo che non deve lasciarsi sfuggire l’occasione ipotecare due successi di fila davanti al proprio pubblico. Si comincia questa sera alle 18, Agrigento avrà difronte la Npc Rieti. Domenica 15 sempre al PalaMoncada sfida con la Juvi Cremona. Si tratta di due partite alla portata della Fortitudo che nel turno di andata vide la formazione di Devis Cagnardi tornare a casa con due successi di fila. La squadra di casa è reduce dalla sconfitta, con qualche rimpianto, sul campo della corazzata Vanoli Cremona. Ora però è tempo di pensare alla partita di questo pomeriggio. Nella gara del PalaSojourner, ormai nel lontano 17 ottobre, la Moncada si impose per 75 a 87 con ben quattro giocatori in doppia cifra: Marfo 15, Ambrosin 24, Grande 12, Costi 11. Allo stato attuale, a livello di statistiche il miglior realizzatore di Rieti è la guardia statunitense del ’97 Jordan Geist, che viaggia con una media vicina ai 17,1 punti a partita. Dietro di lui l’altro americano, Darryl Tucker, ala/centro classe ’95 con 15,5 di media. Marco Timperi (ala del ’97 con 9,8), Maurizio Del Testa (guardia del 1989 con 6,8), Bene anche l’ex, il nisseno Ruben Tucker è il miglior rimbalzista. Torna da ex, anche il siracusano, che ha sposato un agrigentina Paolo Rotondo. Ecco le parole di coach Cagnardi prima del match: “La partita contro Rieti è una sfida delicata che vogliamo approcciare con agonismo e con attenzione, i nostri avversari arrivano da una partita ben giocata e persa al tempo supplementare contro la prima della classe ed hanno dimostrato di essere alla feroce ricerca di punti per la loro classifica. Dovremo limitare le palle palle perse ed essere giudiziosi nella transizione difensiva per provare a comandare il ritmo. Il calore del PalaMoncada è un fattore sul quale ovviamente contiamo per proseguire nel nostro cammino”. I padroni di casa sono attualmente settimi in classifica, con tre vittorie nelle ultime cinque gare. Proprio a Rieti hanno trovato all’andata il primo successo della stagione e da quel momento hanno macinato successi importanti, risultando la rivelazioni del campionato. Per Npc il PalaMoncada è un tabù e la scorsa stagione nella semifinale dei playoff affondò ad Agrigento che poi dominò la finale contro l’altra squadra di Rieti, la Sebastiani, riprendendosi la serie A2. La Npc invece in A2 è arrivata acquistando un titolo. Consapevole delle difficoltà, Gabriele Ceccarelli ha chiesto ai suoi di provare l’impresa:”Agrigento all’andata ci fece molto male – spiega – ha tenuto la stessa struttura dello scorso anno. Questo dimostra che la continuità alle volte va oltre la categoria. Vincere sarebbe un’impresa, noi ci proveremo”.