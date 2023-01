Australiana e Covid: difficoltà a reperire farmaci “comuni”

L’aumento dei casi di influenza australiana e di positività al Covid sta determinando difficoltà nel reperire medicinali comuni anche nelle farmacie siciliane, la provincia di Agrigento compresa. Tra i farmaci “carenti” ci sono ibuprofene, paracetamolo, ovvero quelli “da banco” usati per contrastare l’influenza e che possono essere acquistati senza bisogno di prescrizione medica. Ma anche pastiglie per il mal di gola, sciroppi e gocce sedative per la tosse. Le vere ragioni di queste mancanze, per i farmacisti, sono difficili da trovare e possono essere riconducibili sia ad una richiesta più elevata del solito, sia ai problemi relativi alla carenza di materie prime e di impacchettamenti. L’Aifa, nel bollettino diffuso mercoledì 4 gennaio, fa riferimento a oltre 3mila farmaci che mancano all’appello. Roberto Tobia, presidente dei farmacisti europei, segretario nazionale e presidente di Federfarma Palermo, spiega: «stiamo registrando criticità nell’approvvigionamento di molti prodotti a largo consumo, specialmente quelli utilizzati per la cura delle malattie respiratorie». La causa scatenante, come è facile intuire, è da ricercare nell’aumento post natalizio di contagi Covid, accompagnato da un boom dell’influenza stagionale, la cosiddetta Australiana.