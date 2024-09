Esordio in Campionato: La Moncada Agrigento Parte dalla Lombardia

Comincia dalla Lombardia la regular season della Moncada Agrigento che domenica 29 settembre, con palla a due alle 18, sarà impegnata sul parquet della Luxarm di Lumezzane, comune di 21.573 abitanti della provincia di Brescia. La Moncada, quindi, intensifica gli allenamenti con sedute tattiche specifiche per preparare l’esordio in campionato nel migliore dei modi. Come da tradizione, la settimana scorsa gli sponsor della stagione della squadra di basket agrigentina hanno partecipato alla serata al Castello Chiaramonte. Accolti dalla famiglia Firetto in una cornice incantevole, il roster completo, guidato dal coach Daniele Quilici, il presidente Gabriele Moncada, il ds Cristian Mayer e tutto lo staff, hanno festeggiato con il tradizionale taglio della torta con lo stemma della Moncada e il brindisi alla stagione imminente. Una serata particolarmente cara alla famiglia Firetto, che con questo evento dimostra la profonda passione e l’affetto verso la società e tutti coloro che ne fanno parte. Già molto concentrato coach Daniele Quilici, che dopo l’esperienza da vice sulla panchina della neopromossa Trapani, si gioca le sue carte da primo allenatore. “Lo scorso anno, quando venni qui da avversario – racconta Quilici – ho notato un ambiente sano, dove si respira aria di basket, con un pubblico attento e una società solida. Certo, tutto potevo aspettarmi, tranne che sarei approdato alla Moncada, ma di sicuro quando la società mi ha contattato non c’è voluto molto per convincermi, perché sono consapevole che qui si può lavorare bene e far crescere i giovani”. “Il progetto – ha ribadito il patron Gabriele Moncada – è biennale: nell’arco di due stagioni, al netto delle tantissime variabili, proveremo a risalire la china e tornare in A2”. L’andamento della squadra è strettamente legato allo spirito con cui i giovani talenti si approcceranno a questa stagione. (*DV*) Domenico Vecchio