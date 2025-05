Moncada Agrigento, cala il sipario: Fidenza passa, Fortitudo fuori dai giochi

Si spegne al Palamoncada la stagione della Fortitudo Agrigento. Fidenza vince 91-83 e conquista il pass per la sfida contro Ruvo, estromettendo Agrigento dai play-in in una serata amara per i biancazzurri. Un epilogo deludente, figlio di una prestazione altalenante e di troppi blackout che hanno condannato la squadra di Quilici nonostante il cuore messo in campo.

La gara era iniziata con buoni segnali: Martini e Scarponi accendono il motore della Fortitudo, ma Valdo dall’altra parte punisce con tre triple pesanti, mettendo in chiaro che Fidenza non è arrivata ad Agrigento per fare da comparsa. Il primo quarto si chiude sul 24-23, dopo un botta e risposta continuo. Nel secondo parziale è Fidenza a trovare il primo vero allungo (41-43 all’intervallo), approfittando di un break di 7-0 e di un momento di appannamento offensivo dei padroni di casa, che comunque si tengono in partita grazie alla superiorità a rimbalzo (24-15 nella prima metà) e agli assist (12 contro 5).

Il terzo quarto è il punto di rottura. La Fortitudo rientra dagli spogliatoi come svuotata: palle perse, errori banali e una zona di Fidenza che manda fuori giri l’attacco. I giovani under degli ospiti spingono sul gas, il parziale è devastante e si arriva anche al -11. Solo Morici prova a scuotere i compagni, ma la nebbia su Porto Empedocle sembra troppo fitta. Quilici prova a mischiare le carte inserendo Peterson e Piccone, ma l’inerzia resta in mano agli emiliani.

Nel quarto periodo la Fortitudo si aggrappa alla disperazione e alla grinta: Romeo e Scarponi suonano la carica e il Palamoncada si trasforma in una bolgia. Si torna a -3 con sei minuti da giocare. Ma nel momento più caldo, Agrigento spreca ben cinque extrapossessi e perde il treno per l’aggancio. A quel punto Valdo (18 anni, già decisivo contro Vicenza nel primo turno) piazza un gioco da tre punti, e Restelli chiude i conti con una tripla glaciale. L’83-91 finale fotografa l’amarezza di una partita combattuta ma persa nei dettagli e nei momenti chiave.

Prestazione mostruosa di Scarponi (27 punti) e ottima anche quella di Romeo (18), ma non è bastato. Resta la freddezza dei numeri: 14 su 14 ai liberi per la Fortitudo, ma troppe palle perse (almeno 15), troppa discontinuità e una difesa che per lunghi tratti ha concesso troppo.

Il commento finale di Adolfo Sanfilippo è una sentenza amara ma lucida: “È più giusto che Fidenza vada a disputare la gara contro Ruvo.” Agrigento saluta così una stagione che, dopo un buon avvio, si chiude con la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada. Ph Nino Piraneo

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp