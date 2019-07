Momenti di terrore nella notte, scoppia un incendio nel centro abitato

Attimi di paura nella notte in via XXV Aprile, nel centro abitato di Raffadali. È scoppiato un incendio, forse , appiccato su un’auto in sosta, e in poco tempo le fiamme si sono propagate, ed hanno aggredito una seconda vettura, il primo piano di un’abitazione, un magazzino, e il portone d’ingresso di una palazzina.

Le fiamme altissime sono arrivate fino al secondo piano di un vicino edificio, tra il fuggi fuggi generale della gente, colta di sorpresa e dal panico. Il rogo ha bruciato anche la linea elettrica, ed è saltata l’energia elettrica. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e un’ambulanza. I soccorritori hanno dovuto lavorare velocemente e in condizioni non certo facili, per riuscire a fermare l’avanzata del fuoco. Riscontrati danni per migliaia di euro. Sono in corso indagini dei militari per ricostruire come sono andati i fatti, e accertare l’origine dell’evento.

FOTO ARCHIVIO