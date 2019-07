Secondo Spicchi d’arancia Agrigento ha aggiunto Samuele Moretti al roster di coach Devis Cagnardi. Il 21enne lungo ha disputato la stagione 2018-19 a Montecatini dove è stato il miglior rimbalzista di tutti e quattro i giorni della B. In corso la trattativa per la conferma di Jalen Cannon : la fumata bianca non è vicina e sul giocatore potrebbe inserirsi anche l’Eurobasket Roma.