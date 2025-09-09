AGRIGENTO – Si avvicina il termine ultimo per la presentazione del modello 730 2025, fissato per il 30 settembre 2025. Una scadenza modello 730 di estrema importanza per i contribuenti di Agrigento, che non riguarda solo l’adempimento fiscale, ma anche l’opportunità di ricevere velocemente i rimborsi fiscali spettanti.

Il CAF 50&Più Agrigento, punto di riferimento per l’assistenza fiscale sul territorio, offre supporto qualificato nella compilazione e trasmissione del modello 730 all’Agenzia delle Entrate. Questo servizio fiscale permette a datori di lavoro e all’INPS di gestire i conguagli direttamente sulla prima retribuzione utile, riducendo i tempi di attesa.

“Il nostro obiettivo – sottolinea Roberto Battaglia, referente del CAF 50&Più Agrigento – è accompagnare i cittadininella gestione delle pratiche fiscali, offrendo consulenze personalizzate, analisi delle situazioni individuali e soluzioni su misura per ogni contribuente. È fondamentale non rimandare all’ultimo momento, perché la scadenza 30 settembre 2025 rappresenta un appuntamento imprescindibile per garantire serenità fiscale”.

La dichiarazione dei redditi con modello 730 permette non solo di rispettare le normative fiscali, ma anche di accedere ai rimborsi fiscali in tempi rapidi. Tra le misure ancora attivabili spicca il bonus tredicesima o bonus Natale, un sostegno economico fino a 100 euro, destinato ai lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico e un reddito annuo fino a 28.000 euro. Per usufruirne, è indispensabile presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2025.

Gli uffici CAF 50&Più Agrigento, in Via Imera 223/C, sono aperti al pubblico per fornire informazioni fiscali, supporto operativo e consulenze personalizzate. Il personale qualificato affianca famiglie, lavoratori e pensionati, garantendo la corretta gestione delle pratiche fiscali e risposte chiare e tempestive.

Il CAF 50&Più Agrigento ricorda che, oltre al modello 730, il servizio fiscale completo copre tutti gli adempimenti tributari, semplificando la vita dei cittadini e tutelando le loro posizioni nei confronti del Fisco.

Roberto Battaglia: “Non rimandare all’ultimo momento! Contattaci oggi per ricevere un supporto su misura e compilare la tua dichiarazione dei redditi con modello 730 in totale tranquillità”.

