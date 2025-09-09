Roberto e Mariagrazia, nozze ad Agrigento

Il grande giorno è finalmente arrivato per il commerciante agrigentino Roberto Avanzato e Mariagrazia Dispensa. Oggi, martedì 9 settembre, la coppia ha detto “sì” al Monastero di Santo Spirito, uno dei luoghi più suggestivi del centro storico di Agrigento.

A celebrare la cerimonia è stato il sindaco Francesco Miccichè, visibilmente emozionato e, a tratti, più commosso degli stessi sposi. Roberto e Mariagrazia hanno coronato il loro sogno d’amore circondati da un centinaio di amici, familiari e parenti, che hanno condiviso con loro gioia e sorrisi in una giornata che resterà nel cuore di tutti i presenti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp