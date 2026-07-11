Prende ufficialmente il via ad Agrigento il servizio di bike sharing elettrico firmato *Elerent – Gestioni e Servizi Srl.*, che mette a disposizione dei cittadini e dei visitatori della Città dei Templi una flotta iniziale di 45 e-bike in condivisione, accessibili tramite app in modalità free-floating. L’iniziativa, presentata questa mattina alla presenza del Sindaco di Agrigento Michele Sodano, segna l’ingresso della piattaforma di micro-mobilità elettrica in una delle città più visitate della Sicilia, con l’obiettivo di offrire un’alternativa sostenibile agli spostamenti urbani, ridurre il traffico nel centro storico e facilitare la mobilità turistica verso i principali punti di interesse cittadini, dalla Valle dei Templi al centro città.

«Da oggi Agrigento diventa una città più europea grazie al nuovo servizio di bike sharing di Elerent, che porta in questa prima fase ben 45 e-bike sul nostro territorio. Questa iniziativa sposa pienamente la nostra visione di una città che si muove su mezzi leggeri, che si libera dalla dipendenza dall’automobile e che si connette attraverso un mezzo capace di generare anche benessere fisico per chi lo utilizza. Un ringraziamento a salvatore giovane imprenditore che decide di scommettere sulla nostra città».

Il sindaco Sodano ha sottolineato l’importanza del progetto per la mobilità sostenibile della città, in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione comunale di promuovere soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale. Da parte sua, Elerent conferma il proprio impegno nello sviluppo della rete di sharing sul territorio siciliano. «Siamo orgogliosi di portare Elerent ad Agrigento, una città che unisce un patrimonio storico unico al mondo a una crescente attenzione verso la sostenibilità. Con questo lancio confermiamo la nostra strategia di espansione capillare in Sicilia, mettendo a disposizione un servizio semplice, accessibile e a impatto zero per residenti e turisti» ha dichiarato Alessio Treglia, rappresentante commerciale di Elerent.

Come funziona il servizio. Le e-bike Elerent sono utilizzabili tramite l’app dedicata, che consente di localizzare il veicolo più vicino, sbloccarlo e noleggiarlo in pochi secondi. Il servizio funziona in modalità free-floating, permettendo di iniziare e terminare la corsa in qualsiasi punto autorizzato all’interno dell’area di servizio cittadina. Il progetto Elerent. Elerent – Gestioni e Servizi Srl. è una piattaforma italiana di sharing per la mobilità elettrica leggera (e-bike, monopattini e altri veicoli elettrici), attiva attraverso un modello di sviluppo in franchising su tutto il territorio nazionale e in espansione internazionale. La società collabora con le Amministrazioni comunali per offrire soluzioni di mobilità condivisa sostenibili, integrate con le politiche urbane di riduzione del traffico e delle emissioni.

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