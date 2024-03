Dopo l’attentato terroristico avvenuto a Mosca e in vista delle festività di Pasqua, così come era già accaduto con le stragi di Parigi, il Viminale ha fatto arrivare a tutti i prefetti d’Italia la direttiva per rafforzare le misure di sicurezza e di prevenzione antiterrorismo. E sono state già adottati i provvedimenti per innalzare i livelli di sicurezza. In provincia di Agrigento l’attenzione è massima sulla Valle dei Templi.

Gli ingressi al Parco Archeologico sono tutti “blindati”, ma già da tempo con misure di sicurezza imponenti: per accedere all’interno della Valle bisogna passare dai controlli con il metal detector e del contenuto di ogni singola borsa e zaino. Il personale della vigilanza armata non lascia nulla al caso, passando al setaccio ogni cosa.

In tutta l’area esterna e interna del Parco Archeologico un’altra misura di sicurezza è assicurata dai continui passaggi delle pattuglie di carabinieri, polizia e guardia di finanza. Procedure che vanno avanti comunque da diversi anni e rafforzate dopo gli attentati di Parigi: più controlli e più prevenzione per fronteggiare il rischio terrorismo. Non c’è nessun pericolo, sia chiaro, ma proprio a quanto accaduto a Mosca, non bisogna sottovalutare alcuna eventuale situazione di rischio.