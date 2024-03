Il Lounge Beach Scala dei Turchi riapre e lo fa con una promozione speciale. Chi vorrà godere della terrazza con vista “privilegiata” sul bellissimo mare della Scala dei Turchi, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, riceverà anche una carta sconto per usufruire dei servizi che il locale offre ai suoi clienti. Nei giorni di domenica e lunedi, il meteo promette temperature “estive”: quale luogo potrebbe essere migliore dell’incantevole spiaggia della Scala dei Turchi per sorseggiare un aperitivo o assaporare un delizioso piatto di pesce in riva al mare? Un motivo in più per scegliere il Lounge Beach.