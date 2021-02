Misuratori di pressione: è boom di ricerche online

Il vantaggio di poter controllare in autonomia parametri importanti quali la pressione sanguigna, senza per forza doversi recare dal medico o in farmacia, induce sempre più persone ad acquistare dispositivi di auto misurazione online: ve ne sono di svariate tipologie, da quello analogico a quello digitale e da quello da polso a quello da braccio.

A seconda delle necessità, sarà sufficiente consultare guide accurate per orientarsi nel mercato dei misuratori di pressione sanguigna, magari affidandosi a portali validi come misuratoredipressione.pro, su cui è possibile trovare le recensioni dei migliori modelli presenti sul mercato, così che l’utente possa individuare quello più adatto alle proprie esigenze.

Come funzionano i misuratori di pressione

Quando si va dal medico, di frequente si può vedere il professionista utilizzare il modello di misurazione analogico o manuale: ciò, però, richiede competenze nel campo della medicina, quindi per un utilizzo autonomo meglio orientarsi sui modelli digitali, oltretutto più largamente diffusi con interessanti rapporti qualità-prezzo.

Nel misuratore da braccio, la fascia regolabile si infila nell’avambraccio sinistro e viene gonfiata semplicemente premendo un pulsante sul display principale. Assumendo la posizione più comoda e rimanendo fermi, entro pochi secondi si potrà avere la stima precisa della pressione sistolica e diastolica (massima e minima). In maniera analoga, funzionano anche i modelli da polso, molto più ridotti nelle dimensioni e facilmente utilizzabili e trasportabili ovunque.

Altri parametri dei misuratori di pressione

Oltre alla pressione, la maggior parte dei dispositivi digitali rileva anche la frequenza cardiaca ( persino con alert puntuali in caso di aritmie), l’orario corrente e ha in memoria persino le misurazioni precedenti per consentire un confronto immediato dei parametri. Tutto ciò si rivela molto importante per avere sempre sott’occhio riferimenti importanti per la propria salute e decidere eventualmente di consultare il proprio medico qualora essi si discostino dalla norma.

I modelli più evoluti di misuratore di pressione, poi, hanno anche caratteristiche importanti quali collegamento bluetooth per connettersi al PC o allo smartphone, cavo di ricarica USB, pratico e veloce da inserire e schermo LCD per visionare i numeri anche in condizioni di scarsa visibilità.

Gli optional più utili

Alcuni dispositivi, inoltre, sono dotati di timer con sveglia che consente, a chi debba effettuare un controllo pressorio costante nel tempo, di avere un avvertimento acustico evitando dimenticanze. I sensori più evoluti, inoltre, permettono di visualizzare immediatamente l’uso scorretto del misuratore, dando la possibilità all’utente di ricominciare da capo, mentre lo spegnimento automatico consentirà di non consumare le batterie inutilmente se lo si dimentica acceso.

Ma la facilità di utilizzo dipende anche dalla maneggevolezza e, come già accennato, i dispositivi da polso sono più piccoli, mentre quelli da braccio hanno spesso pratiche custodie atte al trasporto. Di fondamentale importanza sarà anche la regolazione della fascetta, in quanto la misurazione sarà tanto più precisa quanto più essa aderirà al braccio o al polso.

Vi sono apparecchi che danno la possibilità di misurare la pressione, con conseguente archiviazione dei dati, a due o più utenti contemporaneamente e altri che sono dotati di comandi vocali : anche se, in generale, l’attivazione richiede solo la pressione di un singolo pulsante, tali comandi risultano spesso più agevoli per le persone anziane.

Come scegliere il misuratore di pressione ideale

Un misuratore digitale ha un costo leggermente più elevato di uno analogico, così come i modelli più complessi possono costare maggiormente rispetto ai più semplici. Nella scelta vanno inclusi anche parametri quali l’utilizzo che s’intende farne, la frequenza di misurazione, la necessità di usufruire di multiutenza o di memorie più ampie per avere numerose comparazioni.

Qualora si voglia avere a portata di mano un apparecchio per la misurazione saltuaria, quindi, basterà un modello più semplice mentre, per usi frequenti, occorre orientarsi su una versione più evoluta che garantisca performances migliori.