Misterioso ritrovamento di tre bidoni, da dieci litri ciascuno, contenenti benzina, davanti ad alcuni esercizi commerciali nel quartiere di Villaggio Peruzzo, precisamente nei pressi di una rivendita di pane e tavola calda, di un bar e di una rosticceria. Un gesto inspiegabile un po’ per tutti. La Procura della Repubblica, come da prassi, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, per fare piena luce sull’intera vicenda. Per una volta l’intimidazione non sarebbe l’ipotesi privilegiata. Indaga la polizia. Il silenzio degli investigatori è categorico. A fare la scoperta sono stati gli stessi proprietari, i quali, si sono recati negli uffici di polizia, ed hanno formalizzato la denuncia, a carico di ignoti. Non è escluso che gli agenti abbiano verificato l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza private nelle zone interessate. Un’indagine, comunque, che si presenta complessa e di difficile lettura.