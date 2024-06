È Lillo Bonfatto il nuovo allenatore dell’Akragas. La scelta è ricaduta sull’ex difensore biancoazzurro, dopo aver sondato diversi profili. La scelta, mantenuta segreta fino all’ultimo, sarà ufficializzata questa mattina durante una conferenza stampa. Bonfatto ha già dimostrato le sue capacità portando il Canicattì alla Serie D, organizzando una squadra competitiva nel girone A di Eccellenza.

La Carriera di Bonfatto

Dopo il successo con il Canicattì, Bonfatto ha guidato lo Sciacca, concludendo la stagione in anticipo. Ora, affronta una nuova sfida con l’Akragas, una squadra con grandi aspettative di gioco e risultati.

Stile di Gioco e Filosofia

Bonfatto predilige il modulo 4-3-3, cercando calciatori in grado di giocare senza palla e coprire spazi. Si ispira a Roberto De Zerbi, desiderando squadre che aggrediscano e divertano il pubblico. Con il campionato di Serie D che inizierà l’8 settembre e la Coppa Italia il 25 agosto, Bonfatto avrà tempo per collaborare con il direttore sportivo Giuseppe Cammarata e pianificare la stagione.

Pianificazione e Futuro

La società sta lavorando per costruire una squadra competitiva entro fine luglio. I profili monitorati sono diversi, e la volontà è di migliorare i risultati della scorsa stagione, gettando le basi per un progetto duraturo e sostenibile. Con il rifacimento dello Stadio Esseneto in attesa, l’Akragas punta a un futuro roseo.

Qualità Umane di Bonfatto

Oltre alle capacità tecniche, Bonfatto è apprezzato per le sue qualità umane. Leader in campo e persona umile fuori, conosce bene l’ambiente e saprà lavorare con le risorse a disposizione della società. L’obiettivo non è solo vincere il campionato, ma anche migliorare costantemente per un futuro promettente.