Sbarco “fantasma” a Marina di Palma la località balneare di Palma di Montechiaro. Un barchino è arrivato all’interno del porticciolo, ma dei migranti, che lo avrebbero utilizzato per la traversata, non c’è alcuna traccia. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti carabinieri, polizia, guardia costiera e protezione civile.

Le ricerche, via terra e via mare, non hanno portato ad alcun risultato. In serata, invece, è arrivata la segnalazione dell’avvistamento di tre cadaveri in mare, nel tratto poco distante dal ritrovamento dell’imbarcazione. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno predisposto un piano di ricerche anche con l’ausilio dall’alto di un elicottero.

