Ancora una sconfitta per l’Akragas Nelle ultime dieci partite otto sconfitte delle quali quattro consecutive. Un disastro. A Scafati la formazione di Giancarlo Favarin cade 3-1, dopo una prima mezz’ora di gioco dove la difesa biancazzurra ha tenuto bene il campo. L’equilibrio è stato spezzato al 38’ con Foggia che ha portato in vantaggio la Scafatese. Il primo tempo si è chiuso sul parziale di 1-0.

Nella ripresa i campani sono entrati in campo con lo spirito giusto trovando il raddoppio con Neglia al 57’. L’Akragas ha reagito. E i ragazzi di Favarin, pochi minuti dopo, hanno riaperto la gara con Lo Faso per il 2-1. Otto minuti dopo, però, Santarpia ha firmato il definitivo 3-1 per la Scafatese. Nonostante la quarta sconfitta consecutiva l’Akragas resta incredibilmente ancora in corsa per un miracoloso posto nei play out.

Domenica arriva all’Esseneto il Sant’Agata penultimo a + 4 dal gigante. La vittoria è d’obbligo.

