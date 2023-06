Ha davvero del misterioso il furto sulle due autovetture di proprietà di un impiegato ultrasessantenne di Agrigento. Qualcuno approfittando della strada deserta, nel corso delle ore notturne, ha aperto una Fiat Bravo e una Audi, posteggiate nel piazzale davanti casa del proprietario, in una zona centrale della città dei Templi. L’agrigentino aveva lasciato i vetri leggermente aperti per fare arieggiare gli abitacoli. Questo ha facilitato l’azione dei delinquenti. Portati via una borsa con documenti di lavoro e nell’altra vettura vari oggetti: chiavi, spiccioli e documentazione contabile. La scoperta, l’indomani mattina, nel momento in cui il proprietario era uscito dalla sua abitazione per andare a lavorare. Quindi ha allertato il 112, poco più tardi, ha formalizzato la denuncia alla polizia. La vittima sarebbe stata sentita ma non filtrano indiscrezioni al riguardo. Gli agenti della sezione Volanti, dopo avere raccolto il racconto dell’uomo hanno avviato le indagini su quello che sembrerebbe essere stato un furto mirato.