Mister Terranova, le parole che potrebbero sembrare un addio. Lui chiarisce: ” La volontà è rimanere”

“Ti ho trattato come meglio non avrei potuto, buona vita a te”. Sono le parole scritte su una foto , pubblicata sui social, dello stadio Esseneto di Agrigento da mister Nicolò Terranova che potrebbero fare pensare ad un addio. Ma lui chiarisce: “La mia volontà è rimanere ad Agrigento, in una città in cui mi trovo bene. Certo, il matrimonio si fa in due, il mio è un sì. Quelle parole sono dedicate allo stadio che ho trovato in condizioni non proprio ottimali e a cui io stesso mi sono dedicato per renderlo praticabile. Insomma, un saluto per l’Esseneto visto che per qualche giorno starò fuori da Agrigento.” C’è l’amaro in bocca per quella serie d mancata: “Mi rode un’altra stagione in eccellenza ma è andata così. Non sarà una stagione semplice ma l’Akragas ha tutti i presupposti per fare bene”. Nei prossimi giorni le idee sull’Akragas, dovrebbero essere più chiare, soprattutto dopo le dimissioni annunciate dal presidente Deni che è tornato a chiedere la gestione o l’affidamento dello stadio Esseneto. Per giovedì mattina previsto un incontro al comune di Agrigento.