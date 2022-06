Mega yacht incanta i bagnanti a lido Rossello

Non è passato inosservato il mega yacht che questa mattina ha fatto la sua apparizione davanti lido Rossello. Un mega yacht di proprietà dell’ex primo ministro del Qatar, lo sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. La grande imbarcazione ha attraccato proprio sotto il faro di Capo Rossello, a Realmonte. Chi ha potuto ha preso gommoni e moto d’acqua per poter ammirare più da vicino l’imbarcazione mentre a bordo si teneva un party. Il personale ha fatto tappa nella struttura “Nodo Ammare” dove ha ordinato, come ci ha raccontato il gestore (nella foto), cibo da asporto, pesce e prodotti siciliani, da portare a bordo. La costa agrigentina continua, così, ad attivare grandi yacht e personaggi di un certo calibro incuriositi dalla bellezza del territorio.