La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari ha recentemente intrapreso una missione in Sicilia, focalizzandosi sulle province di Palermo e Messina. Tra i membri della delegazione il deputato agrigentino Calogero Pisano, relatore di maggioranza della Commissione. La missione, iniziata il 21 Luglio, ha portato la delegazione a visitare due delle principali discariche della regione: Bellolampo a Palermo e Mazzarrà Sant’Andrea a Messina. Questi siti sono stati selezionati per la loro importanza strategica e per le problematiche ambientali che li affliggono. Le due discariche, infatti, sono state spesso al centro di numerose polemiche riguardanti la gestione dei rifiuti e soggette a frequenti incendi che ne compromettono la sicurezza e l’efficienza. Durante la missione, la Commissione ha condotto audizioni con figure chiave, tra cui il prefetto di Palermo Massimo Mariani, il procuratore capo della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia, e rappresentanti di Legambiente Sicilia. Questi incontri hanno permesso di approfondire le problematiche legate alla gestione dei rifiuti e di discutere possibili soluzioni per migliorare la situazione. “La visita della Commissione Ecomafie – afferma Calogero Pisano – rappresenta un passo importante nella lotta contro i crimini ambientali in Sicilia, l’obiettivo è quello di garantire una gestione più trasparente e sostenibile dei rifiuti e di proteggere l’ambiente e la salute dei cittadini”. Parole di apprezzamento per l’operato della Commissione giungono dal deputato regionale di Fratelli d’Italia Pino Galluzzo, che in una nota dichiara : “Prima dell’ispezione della Commissione Ecomafie ho parlato personalmente con il relatore di maggioranza Lillo Pisano e la deputata Eliana Longi, illustrando le mie proposte al riguardo, tra cui io ribadire la necessità che venga firmato un protocollo d’intesa antimafia sulla discarica di Mazzarrà tra gli enti locali e le forze dell’ordine. Accolgo con grande soddisfazione l’ispezione della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea da parte della Commissione parlamentare d’inchiesta poiché va nella direzione da me auspicata”.