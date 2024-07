Siamo entusiasti di presentarvi la nostra nuova sede di Agrigento, che rappresenta un salto di qualità significativo per il nostro gruppo. Abbiamo adottato i nuovi standard per Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Citroën, Opel e Veicoli Commerciali, ridisegnando completamente la nostra officina per ottimizzare gli spazi e garantire un maggiore comfort ai nostri clienti durante la loro visita. L’esterno ha ricevuto un restyling altrettanto moderno, in linea con la nostra visione di eccellenza.

Un passo importante verso la sostenibilità è la nostra totale autosufficienza energetica, ottenuta grazie ai nostri impianti di produzione solare. Abbiamo installato oltre 20 colonnine di ricarica all’interno della nostra struttura e altre 2 pubbliche in collaborazione con Atlante, contribuendo così alla decarbonizzazione e risparmiando più di 48 tonnellate di CO2.

Ma non è tutto: abbiamo inaugurato il nuovo Horizon Store, entrando con decisione nel mercato in espansione del noleggio a lungo termine. Abbiamo rafforzato e ampliato i nostri canali di approvvigionamento dell’usato attraverso nuove partnership e l’ingresso nel marchio ufficiale dell’usato Stellantis, Spoticar.

Con l’introduzione dei nuovi modelli Citroën AMI e Fiat Topolino, guidabili già dai 14 anni, abbiamo accolto una nuova generazione di giovani clienti, portando freschezza ed entusiasmo e avviando così una relazione con i nostri clienti di domani.

Nel frattempo, abbiamo proseguito con il nostro impegno nella formazione e nell’aggiornamento continuo per risolvere al meglio ogni esigenza. Ma non ci fermiamo qui! Presto accoglieremo un nuovo marchio che arriva in Europa e entra a far parte della nostra famiglia, grazie a una nuova partnership con Stellantis.

Come ogni famiglia ha la sua casa, la nostra è casa Stellantis. Vi aspettiamo nella nostra nuova sede per scoprire insieme tutte le novità!