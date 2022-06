“Missione baratto”, iniziativa di scambio e comunità ad Agrigento

Io do una cosa a te e tu, in cambio, ne dai una a me! È come tornare un po’ bambini, felici di portare a casa, in cambio di un vecchio giornalino, le tre figurine che mancavano per completare la collezione.Vestiti usati o mai indossati sono la merce di scambio più utilizzata. L’associazione John Belushi – ARCI di Agrigento e Dacánto organizzano un momento di scambio e conoscenza attraverso il baratto. L’iniziativa è in programma venerdì 17 giugno alle 19 nei locali di Dacànto, in via Atenea, ad Agrigento. Perché? “Per tornare al piacere del senso di comunità- dicono gli organizzatori- e per riflettere insieme su cosa significhi dare nuove possibilità alle cose che ci appartengono. Storie che si intrecciano dando vita a nuove idee e nuove possibilità. Ogni oggetto ci racconterà una storia.” L’iniziativa è aperta a tutti e si potranno barattare indumenti, borse, collane, bracciali, orecchini, libri, dischi e oggetti non ingombranti e non usurati. Non ci si potrà scambiare: intimo, oggettistica usurata, calzature, oggetti fatti di materiale deperibile, alimenti. “Tutti gli oggetti dovranno essere in buone condizioni – concludono gli organizzatori- nel rispetto di chi li riceverà ma anche dell’iniziativa e di coloro che si stanno impegnando a portarla avanti. Gli oggetti che non verranno barattati torneranno a casa con i rispettivi proprietari.“