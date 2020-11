Miss Agrigento 2020, ecco Sharon e Natalia

Miss Agrigento 2020 va avanti anche se soltanto attraverso il web. Sono già diverse le ragazze iscritte che ambiscono al titolo. Oggi conosciamo Sharon e Natalia.

Sharon è una ragazza di 22 anni di Favara. Frequenta il corso di laurea in Servizi Sociali, ama ballare e la compagnia dei suoi quattro cani. Preferisce le serie televisive straniere romantiche e intriganti, e partecipa ai banchetti per la accolta di generi alimentari e di fondi per i più bisognosi. Lo studio non le permette di leggere altro che i libri di testo e la materia che predilige e la psicologia. Ama perdersi nei ricordi quando ascolta la musica pop italiana. E’ la piccola di casa e gode delle attenzioni di tutta la famiglia. In questo periodo frequenta le lezioni on line e da una mano nelle faccende di casa. Dopo la laurea vorrebbe frequentare un corso medico clinico veterinario. E’ una ragazza allegra molto legata ai suoi colleghi, ma non si relaziona molto facilmente.

Natalia vive a Favara e ha 17 anni. Frequenta il quarto anno dell’indirizzo audiovisivo multimediale del Liceo artistico della sua città. La fotografia le permette di esprimere la sua passione per l’immagine, sia come fotografa che come modella. Le piace il cinema di diverso genere e in TV i programmi d’intrattenimento. Ascolta il pop italiano contemporaneo. Vive bene in famiglia e ha molti amici con i quali ha un rapporto sincero. In questo periodo segue le lezioni a distanza e collabora nelle faccende di casa. Vorrebbe arruolarsi nell’esercito per poi entrare nel corpo dei Vigili del fuoco. Si definisce testarda e ambiziosa.