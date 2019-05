MIRABILE E CALDERONE SEMPRE PROTAGONISTI AL RALLY TARGA FLORIO

Conclude terzo assoluto l’equipaggio agrigentino formato da Mirabile e Calderone a bordo della Ford Fiesta di classe R5 schierata dalla scuderia FR Motorsport del team M-sport al termine di una gara in rimonta.

Dopo aver letteralmente regalato il primo giro di prove agli avversari dovuto all’apprendistato con la vettura britannica, il secondo giro di prove ha portato i due portacolori del rallysmo agrigentino al podio con tempi di grande rilievo e il rammarico di aver trovato il feeling con la vettura forse un po’ in ritardo.

” Abbiamo fatto una bella gara – afferma Mirabile – peccato che il nostro feeling con la vettura l’abbiamo trovato solo dopo il primo giro e quindi il nostro terzo assoluto ci soddisfa, ma potevamo fare molto di più e i tempi delle ultime prove lo dimostrano. Ma siamo contenti comunque perché ancora una volta la Targa florio ci regala una bella soddisfazione dopo la nostra vittoria assoluta della 98^ edizione. Ringrazio i ragazzi del team e chi ci ha supportato in questa avventura a cominciare dalla mia famiglia e al mio navigatore.”

” Gara sempre bella ma difficile – dice Calderone – la targa florio è la gara per eccellenza per noi siciliani e il nostro 3^ posto assoluto ci da grande soddisfazione ed elogi. Potevamo fare sicuramente di più in quanto il nostro primo giro di prove speciali é stato di regolazione della vettura. Il secondo giro invece ci ha dato soddisfazioni e pur non rischiando ci ha regalato tempi nei primi assoluti portando la nostra vettura all’arrivo senza nemmeno un graffio. Complimenti al mio pilota perché é stato in continuo crescendo, al team M-sport per la vettura spettacolare e tutti coloro che ci hanno aiutato a poter essere protagonisti in questa 103^ edizione della Targa Florio.”

I due agrigentini concludono terzi assoluti nella gara regionale che ha visto trionfare il piu esperto pilota Angelucci in coppia con Lo Neri su Skoda Fabia R5 seguiti da Galipo’-Pintaudi su un’altra Skoda Fabia R5.

Il percorso di oltre 70 km di prove speciali é stato affrontato dagli equipaggi nelle gionate di venerdì e sabato 10 e 11 maggio con temperature estive torride che ha messo a dura prova i concorrenti in gara.

La 103^ targa florio organizzata dall’Aci sport ha visto la partenza da Palermo dinanzi il bellissimo teatro Massimo per concludersi a Termini Imerese al Belvedere. Tantissimo pubblico lungo le strade del percorso impegnativo e tortuoso che ha visto per il campionato italiano rally la vittoria di Campedelli – Canton a bordo della Ford Fiesta R5.