Si svolgerà il prossimo 15 Aprile, dalle ore 9 presso la Prefettura di Agrigento un sit-in indetto dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e le cooperative sociali che gestiscono strutture per minori stranieri non accompagnati.

Le associazioni di rappresentanza in un comunicato spiegano che “intendono tutelare e difendere le ragioni delle cooperative alla luce della diffusile situazione che stanno vivendo.

La situazione delle strutture di accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). infatti, sta raggiungendo un punto di non ritorno”.

Le associazioni del movimento cooperativo sottolineano che “i gravi ritardi nel trasferimento dei contributi ministeriali costituiscono una criticità che sta mettendo a dura prova la tenuta dei servizi dedicati ai MSNA”.

Il prossimo 15 Aprile le cooperatrici i nostri cooperatori manifestano “per sostenere le ragioni di chi con il proprio lavoro assicura l’erogazione di servizi indispensabili e per sensibilizzare le autorità preposte, iniziando proprio dalla Prefettura di Agrigento”.

Tra i motivi della mobilitazione oltre ai ritardi di pagamento, vi e la vicenda legata al mancato trasferimento dei neomaggiorenni nelle strutture autorizzate per l’accoglienza post 18 anni. “Di fatto, questi giovani continuano ad essere assistiti a carico delle cooperative, senza alcuna possibilità di rivalsa verso gli enti competenti (Prefettura Comune) – sottolineano i dirigenti del movimento cooperativo e le cooperative sociali – Questa situazione insostenibile sottrae posti preziosi a minori che avrebbero diritto all’accoglienza, creando un circolo vizioso che aggrava ulteriormente l’emergenza”. Il comunicato è a firma di Antonio Molina per Confcooperative Sicilia – Agrigento, Calogero Termine per Un l.Coop., Michele Cappadona per A.g.c.i. Sicilia, Domenico Pistone per Per Legacoop Sicilia occidentale

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp