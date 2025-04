Ignoti ladri, nel corso delle ore notturne, hanno messo a segno un furto in un negozio di prodotti agricoli nella centralissima via Palma a Licata. Hanno forzato una porta d’ingresso posta nella parte laterale della palazzina e una volta dentro hanno arraffato e portato via la somma in denaro di 4.000 euro dal registratore di cassa e un ingente quantitativo di merce di varia tipologia del valore di oltre 11.000 euro.

La scoperta è stata fatta l’indomani mattina, al momento della riapertura, dalla proprietaria dell’attività commerciale. Subito ha dato l’allarme al 112. Sul maxi “colpo”, i carabinieri, dopo aver notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato l’attività investigativa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp