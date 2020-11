Minori migranti si danno appuntamento a Fontanelle, bloccati e riportati nei centri

Si erano allontanati da alcune strutture d’accoglienza per minori non accompagnati, di Agrigento e Raffadali, per ritrovarsi nel quartiere di Fontanelle. Quel gruppo di una decina di ragazzi, di varie nazionalità, è stato notato da diversi passanti, e abitanti, del popoloso rione agrigentino.

Più persone si sono rivolte al 112 per segnalare quella presenza, in barba al Dpcm e alle misure per contenere il contagio Covid. Immediato l’arrivo sul posto delle gazzelle dei carabinieri della Compagnia di Agrigento. E’ stato appurato che nei centri dove sono ospitati non vi è vigilanza da parte delle forze dell’ordine.

Per questo motivo per loro è stato facile allontanarsi. Da lì a poco sono stati riaccompagnati nei vari centri. Resta un mistero per quale motivo si fossero dati appuntamento in quel luogo.