Ministro Busetta ad Agrigento: conferenza dei servizi dirigenti scolastici e concerto ai Templi

Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è ad Agrigento al PalaCongressi, dove nel primo pomeriggio ha incontrato i dirigenti scolastici delle Scuole. Il rappresentante del governo Conte è in Sicilia per presentare le azioni che il MIUR e la Regione Siciliana metteranno in campo a partire da quest’anno scolastico per contrastare la dispersione scolastica, potenziare l’offerta formativa rivolta agli studenti dell’isola, favorire una maggiore collaborazione tra scuola e famiglie e una migliore inclusione degli alunni con disabilità.

Agrigento alla sala Zeus

La visita è proseguita ad Agrigento, dove alle 15.30 nella Sala Zeus del Palacongressi (viale Leonardo Sciascia, 202) Bussetti prenderà parte alla Conferenza dei Servizi Dirigenti Scolastici della Regione Siciliana. A seguire il Ministro presenterà il progetto pilota “La corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia come risorsa per la realizzazione dei Progetti di vita delle studentesse e degli studenti con disabilità”.

Orchestra Erasmus

Infine, Bussetti ha preso parte al Concerto dell’Orchestra Erasmus, che si terrà al Tempio di Giunone nel Parco Archeologico della Valle dei Templi a partire dalle 19. L’evento è organizzato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ed è dedicato al ricordo delle vittime delle mafie. L’orchestra è diretta dal Maestro Elio Orciuolo ed è composta da oltre 50 musicisti Erasmus provenienti da Conservatori e Istituti musicali di tutta Italia. Presenti le autorità Agrigentina con in testa il prefetto di Agrigento Dario Caputo.