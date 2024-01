Due ragazzi di Agrigento sono rimasti feriti in un incidente stradale autonomo avvenuto, nel primo pomeriggio, in via Francesco Crispi. Viaggiavano a bordo di un Minicar che, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata.

I due occupanti sono stati liberati dall’abitacolo dai vigili del fuoco della prima partenza del Comando provinciale di Agrigento.

Poi con le ambulanze trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della polizia municipale.