Minibasket al Mare, torna il basket sul lungomare di San Leone: sabato mattina spazio ai più piccoli

Il basket torna a respirare l’aria del mare. Sabato 30 maggio 2026 il campetto Haitem Fathallah, sul lungomare di San Leone, ospiterà una nuova iniziativa dedicata ai giovani cestisti con “Minibasket al Mare”, l’evento promosso dalla Fortitudo Agrigento con il supporto di Moncada Energy Group.

Una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento e della socializzazione che vedrà protagonisti i bambini del settore minibasket. L’iniziativa punta a portare la pallacanestro fuori dai palazzetti, in uno degli angoli più suggestivi della città, trasformando il playground sul mare in un punto di incontro per famiglie, piccoli atleti e appassionati.

L’appuntamento è fissato in due turni: il primo dalle 10 alle 11, il secondo dalle 11 alle 12. Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a coinvolgere anche amici e compagni, come suggerisce lo slogan dell’evento: “Porta un amico”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione sportiva e di valorizzazione del minibasket portato avanti dalla Fortitudo Agrigento, che continua a investire sui più giovani e sulla diffusione dei valori educativi dello sport.

Una mattinata di gioco, movimento e divertimento con il mare di San Leone sullo sfondo, per avvicinare sempre più bambini alla pallacanestro e rafforzare il legame tra la città e il suo sport.

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