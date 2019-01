Minaccia una commerciante e si scaglia contro i carabinieri, arrestato 45enne

Momenti di tensione si sono vissuti sabato pomeriggio in una via del centro di Racalmuto, dove un uomo stava minacciando per strada una donna 50 enne del luogo, commerciante. Alcuni passanti si sono subito accorti di quanto stesse accadendo ed hanno chiesto telefonicamente l’intervento dei Carabinieri.

Dopo un paio di minuti, sul posto, in via sacerdote Romano, è giunta una pattuglia della locale Stazione dell’Arma. I due militari hanno cercato inizialmente di comprendere i fatti e di riportare la situazione alla calma ma, il tunisino in questione si è subito scagliato contro di loro.

I due Carabinieri, in quel frangente, con non poche difficoltà, hanno bloccato l’individuo, G.A. 45 enne tunisino, arrestandolo per “violenza e resistenza a pubblico ufficiale”.

Nel corso dei successivi accertamenti, è emerso, verosimilmente, che lo straniero aveva minacciato la commerciante in quanto avrebbe voluto, a tutti i costi, essere assunto dalla donna per svolgere attività di volantinaggio. Eventuali ulteriori ipotesi di reato, saranno ora al vaglio della Procura della Repubblica di Agrigento.

Il 45 enne, dopo le operazioni di identificazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito in carcere, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. I due militari, al termine dell’intervento, non hanno riportato conseguenze ed anche la commerciante, fortunatamente, se l’è cavata solo con un brutto spavento.