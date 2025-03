Triste vicenda familiare l’altra notte a Licata. Un venticinquenne immigrato ha minacciato la compagna, sua coetanea e connazionale, con un coltello da cucina. La donna è riuscita a scappare riuscendo a raggiungere la caserma dei carabinieri. Qui è stata soccorsa e tranquillizzata dai militari dell’Arma. E’ stata fatta intervenire un’ambulanza del 118. La donna ha denunciato il coniuge, e i carabinieri dopo avere notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento, hanno attivato il “Codice rosso” che mira a tutelare la donna vittima di violenza. Il compagno violento, è stato denunciato, in stato di libertà, per maltrattamenti in famiglia.

