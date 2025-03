Alibegovic mette a referto 24 pti e 5 reb in 36′ di utilizzo. Piccone 21 pti e 6 assist

Agrigento ci prova, spinge, difende, cambia ritmo e tenta di disinnescare la capolista, ma alla fine deve arrendersi a una Treviglio chirurgica, letale dall’arco e capace di reggere l’urto anche nei momenti di difficoltà. Finisce 80-92 al PalaMoncada, con gli ospiti che dimostrano ancora una volta di avere profondità, letture e killer instinct nei momenti chiave del match.

L’inizio è ad alta intensità, con i padroni di casa che si fanno subito notare per l’aggressività difensiva: tre falli nei primi tre minuti raccontano la voglia di mettere le mani sulla partita. La Moncada sbaglia qualcosa di troppo in attacco, Treviglio ne approfitta con un break di 0-8, ma Agrigento reagisce con un controparziale di 5-0 che costringe Villa al primo timeout sul 12-14. L’ingresso di Martini accende il duello sotto canestro con Marcius e, al rientro dalla pausa, la Moncada alza i giri: raddoppi efficaci e difesa compatta valgono il sorpasso e l’allungo. Il primo quarto si chiude 24-17 per i biancazzurri.

Nel secondo parziale Agrigento conferma il quintetto basso e Piccone innesca bene Martini sotto canestro. Ma è nei rimbalzi offensivi che Treviglio scava il solco: 7 a 1 dopo 11 minuti. Gli ospiti prendono fiducia, colpiscono da tre con una precisione spietata (sei triple in appena due minuti e mezzo) e ribaltano tutto. La difesa di Agrigento crolla, il break è pesante e Treviglio vola sul 37-42, complici anche percentuali irreali: 11 su 18 da tre all’intervallo, contro le sole 4 triple di Agrigento. La Moncada chiude il primo tempo sotto 43-47.

Nel terzo quarto la capolista continua a martellare dall’arco e piazza un 19-30 che indirizza la gara. Agrigento si aggrappa al cuore e ai suoi uomini di fiducia, ma non riesce a contenere l’efficacia balistica degli ospiti. Quando si accende l’ultima frazione, Agrigento sembra ritrovare energie: Treviglio resta a secco per 4 minuti, il PalaMoncada ci crede e si accende quando Piccone mette due triple che riportano i suoi a -5. Ma Morici, uno dei più lucidi, è costretto a uscire per falli. La partita si fa nervosa, i contatti si moltiplicano e l’arbitraggio finisce nel mirino del pubblico di casa. Reati, con una tripla da manuale, mette in ghiaccio il match. Treviglio chiude con il +12 che non racconta fino in fondo la battaglia vista sul parquet.

Agrigento esce comunque tra gli applausi: ha mostrato coraggio, variando soluzioni e cercando in ogni modo di mettere in difficoltà una squadra costruita per vincere. Ma contro una Treviglio così, non basta solo la volontà.

Fono Nino Piraneo

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp