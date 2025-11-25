Non è riuscito a rassegnarsi alla rottura del rapporto sentimentale, e avrebbe ripetutamente perseguitato l’ex fidanzata. E così, nei giorni scorsi, è andato ben oltre, molestandola e minacciandola pesantemente, poi si è presentato sotto l’abitazione dell’ex compagna, costringendola a rifugiarsi in casa e a chiedere l’intervento dei carabinieri. E i militari hanno evitato il peggio. Si tratta di un quarantenne agrigentino.

I carabinieri, a conclusione di alcune indagini, lo hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di atti persecutori e minaccia. Appostamenti, pedinamenti e continui tentativi di contatto hanno trasformato la vita della donna, una quarantacinquenne residente in un piccolo centro montano della provincia, in un incubo quotidiano fatto di paura e timori per la propria incolumità.

