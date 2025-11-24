Adriano Vetro, il favarese di 49 anni, era capace di intendere e volere al momento dell’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, ucciso a 62 anni con un colpo di pistola nel suo ambulatorio di via Bassanesi a Favara. Lo ha ribadito in aula il pool di specialisti chiamato a valutare l’eventuale sussistenza di un vizio di mente dell’imputato. In primo grado è stato condannato a 22 anni di reclusione, con il riconoscimento della piena capacità di intendere e volere.

La stessa conclusione è stata raggiunta dagli esperti Gaetano Vivona, direttore del dipartimento di salute mentale di Trapani; Felice Francesco Carabellese, ordinario di Psicopatologia Forense all’Università di Bari; e Lia Parente, psicologa forense. Di parere opposto la valutazione del consulente della difesa, lo psichiatra Leonardo Giordano, secondo cui Vetro sarebbe stato totalmente incapace di intendere e volere al momento dei fatti.

Il processo di secondo grado è in corso di svolgimento davanti ai giudici della Corte di assise di Appello di Palermo. Il prossimo 23 dicembre la parola passerà alla procura generale e alla parte civile per la discussione. Il 20 gennaio, invece, sarà la volta delle arringhe difensive. Il favarese risponde di omicidio aggravato e detenzione di arma clandestina. Il delitto risale al novembre del 2022. Il movente sarebbe legato al mancato rilascio di un certificato necessario per il rinnovo della patente di guida.

