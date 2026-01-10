Non si rassegna alla fine della relazione sentimentale e continua a perseguitare l’ex compagna. “Entro dalla finestra e ti ammazzo”, una delle frasi che la donna di Raffadali ha riferito ai carabinieri di aver ricevuto dall’ex, un sessantenne, ora indagato per stalking e violazione di domicilio.

Secondo quanto denunciato, l’uomo avrebbe piu’ volte preso a calci e pugni la porta dell’abitazione della donna, tentando di entrare per verificare se all’interno ci fossero altri uomini. Gli episodi risalirebbero allo scorso dicembre, quasi tutti, mentre l’indagato era in stato di alterazione per l’uso di alcol e droga.

Il gip del tribunale di Agrigento ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla vittima e il divieto di dimora a Raffadali, accogliendo la richiesta della Procura. Il sessantenne, rimasto senza fissa dimora dopo essere stato allontanato dall’abitazione della donna, dovra’ comparire in aula lunedì per l’interrogatorio di garanzia.

