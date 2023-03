A Canicattì i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato una cinquantatreenne, disoccupata, residente nella città dell’uva Italia. La donna è stata condannata ad 1 anno e 6 mesi di reclusione per violazione di domicilio in concorso, minaccia in concorso e oltraggio a Pubblico ufficiale. Data esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Agrigento. Al termine delle formalità di rito è stata ristretta in carcere.