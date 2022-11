Minaccia di fare saltare in aria la stazione: arrestato cinquantenne

Appena pochi giorni fa, senza biglietto, aveva minacciato con il collo di una bottiglia di vetro, il capotreno e alcuni passeggeri in partenza dalla Stazione di Agrigento Centrale, con il treno per Palermo. Il cinquantenne palermitano, ieri pomeriggio, è tornato a far parlare di sé. Alla Stazione di Agrigento Bassa, ha minacciato i poliziotti, ma anche di far saltare in aria la stazione, se non gli avessero fatto prendere il convoglio per Palermo.

E’ stato arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale, e porto ingiustificato di arma atta ad offendere, perché trovato in possesso di una spranga di ferro. L’arresto è stato convalidato dal giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, che a carico dell’uomo, difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato, non ha applicato nessuna misura cautelare.