Ladri scatenati, “visitate” tre abitazioni: portati via oro e soldi

Approfittando dell’assenza dei proprietari, uno dopo l’altro, sono penetrati in tre abitazioni, tutti nella stessa palazzina, e appartenenti a diversi componenti di un’unica famiglia, nella località balneare di “Seccagrande” a Ribera, e hanno portato via 30 mila euro circa in contanti, e monili d’oro e altri preziosi. Il bottino complessivo ammonta ad almeno 75 mila euro.

I malviventi sono anche riusciti ad aprire la cassaforte che era nascosta in uno sgabuzzino. A fare la scoperta i proprietari. Sono stati subito chiamati i carabinieri della Tenenza cittadina. I militari dell’Arma hanno effettuato il sopralluogo di rito, ed hanno avviato le indagini. Nello stabile non risultano esserci impianti di videosorveglianza.