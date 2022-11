Minacce informatiche superiori al Sud: come proteggersi

Con l’avvento della tecnologia sono anche nate nuove tipologie di truffe che si verificano e si evolvono nell’ambiente digitale. Le minacce informatiche sono ad oggi una problematica molto importante da tenere in considerazione.

Proprio per questo motivo è fondamentale non sottovalutare l’importanza di una formazione adeguata nel settore, al fine di proteggere dati personali e aziendali e non mettere in pericolo informazioni sensibili.

Le minacce informatiche sono superiori al Sud

Dai dati che abbiamo a disposizione è possibile evincere che nel Mezzogiorno le minacce informatiche tendono ad essere un rischio più concreto: gli attacchi sono notevolmente superiori in numero, e si stima che questo accada proprio a causa di una formazione carente in materia di cyber security.

Le minacce informatiche sono molto frequenti in ambito lavorativo, specialmente quando un dipendente cade vittima di phishing, ed è proprio questo il motivo per cui occorre proteggersi. Al Nord, invece, i dispositivi connessi alla rete sembrano essere meno soggetti a tale vulnerabilità.

Nella classifica generale, le aziende della Sicilia sono quelle maggiormente esposte agli attacchi informatici.

Come prevenire potenziali attacchi

Ci sono alcuni importanti suggerimenti che bisogna tenere in considerazione al fine di potersi proteggere dagli attacchi informatici, che sono ormai all’ordine del giorno. Esistono minacce informatiche di tantissime tipologie, per cui è fondamentale essere in grado di riconoscerle ed evitarle con cura.

Per attivare un meccanismo di protezione dagli attacchi hacker, è importante formarsi in maniera adeguata da questo punto di vista. Sia per l’ambito domestico che per quello professionale, una protezione imprescindibile è data dall’installazione di un antivirus sicuro e affidabile. A tal proposito può essere utile sapere che sul web è possibile consultare delle guide dettagliate sul tema; queste consentono infatti di scegliere il miglior antivirus tra i vari software presenti sul mercato.

Un programma antivirus è l’ideale per potersi accertare dell’assenza di minacce informatiche sui siti web che si è soliti navigare, per esempio, o sugli e-commerce sui quali si effettuano acquisti.

Ogni vulnerabilità del dispositivo che si utilizza può essere un punto d’accesso per un criminale della rete, per cui bisogna mettere in atto una serie di misure utili e necessarie per potersi difendere dalla minaccia, la quale potrebbe essere realmente pericolosa per i propri dati personali.

Inoltre, avere delle conoscenze anche basilari di cyber security può scongiurare diversi attacchi. Le aziende, in particolare, dovrebbero porre la massima attenzione in questo senso, curandosi di formare adeguatamente il personale. Oltre alla capacità di gestire e rimediare a eventuali attacchi, infatti, un’azienda che possa dirsi sicura dovrebbe mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili in ottica di prevenzione.